The Athletic: Юров — 6-й в рейтинге драфта НХЛ — 2022, лидер гонки снайперов Игр — 8-й

Инсайдер The Athletic представил обновлённый рейтинг лучших молодых игроков, которые выйдут на драфт новичков Национальной хоккейной лиги летом 2022 года.



В десятку лучших вошёл один россиянин: шестую строчку занимает нападающий «Металлурга» Данила Юров. Также в топ-30 вошли ещё два хоккеиста из России — Иван Мирошниченко («Авангард», 11-е место) и Павел Минтюков («Сагино Спирит», Канада, 25-е место).



Рейтинг драфта НХЛ — 2022 по версии The Athletic:



1. Шейн Райт (Канада);

2. Мэттью Савой (Канада);

3. Шимон Немец (Словакия);

4. Логан Кули (США);

5. Брэд Ламберт (Финляндия);

6. Данила Юров (Россия);

7. Йоаким Кемелль (Финляндия);

8. Юрай Слафковски (Словакия);

9. Давид Йиричек (Чехия);

10. Фрэнк Назар (США);

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11. Иван Мирошниченко (Россия);

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25. Павел Минтюков (Россия).