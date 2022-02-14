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The Athletic: Юров — 6-й в рейтинге драфта НХЛ — 2022, лидер гонки снайперов Игр — 8-й

The Athletic: Юров — 6-й в рейтинге драфта НХЛ — 2022, лидер гонки снайперов Игр — 8-й
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Инсайдер The Athletic представил обновлённый рейтинг лучших молодых игроков, которые выйдут на драфт новичков Национальной хоккейной лиги летом 2022 года.

В десятку лучших вошёл один россиянин: шестую строчку занимает нападающий «Металлурга» Данила Юров. Также в топ-30 вошли ещё два хоккеиста из России — Иван Мирошниченко («Авангард», 11-е место) и Павел Минтюков («Сагино Спирит», Канада, 25-е место).

Рейтинг драфта НХЛ — 2022 по версии The Athletic:

1. Шейн Райт (Канада);
2. Мэттью Савой (Канада);
3. Шимон Немец (Словакия);
4. Логан Кули (США);
5. Брэд Ламберт (Финляндия);
6. Данила Юров (Россия);
7. Йоаким Кемелль (Финляндия);
8. Юрай Слафковски (Словакия);
9. Давид Йиричек (Чехия);
10. Фрэнк Назар (США);
........
11. Иван Мирошниченко (Россия);
........
25. Павел Минтюков (Россия).

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