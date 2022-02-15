Два латвийских хоккеиста объявили о завершении карьеры в сборной после поражения от Дании

Сборная Дании по хоккею одержала победу в матче квалификационного этапа на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Латвии со счётом 3:2.
Как сообщает в «твиттере» журналист Ульвис Броже, сразу два хоккеиста латвийской команды объявили о завершении карьеры в национальной команде после поражения. Ими стали нападающие Каспарс Даугавиньш и Лаурис Дарзиньш. Отметим, что Дарзиньш стал автором дубля в ворота датчан.
Сборная Дании станет соперником команды России в рамках 1/4 финала Олимпийских игр. Матч состоится завтра, 16 февраля, начало — в 9:00 по московскому времени. Полуфиналы олимпийского турнира пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля, финал пройдёт в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).
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