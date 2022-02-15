Плющев: мы живём традициями 40-летней давности, но сейчас матч с Данией будет непростой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды с Данией в 1/4 финала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Матч с Данией в группе был непростой, это видели все. Самое интересное, что датчане имели ряд моментов, которые могли реализовать. Играть с одним и тем же соперником в таком представительном турнире — очень сложно.



У одних будут гореть глаза, чтобы себя реабилитировать за первый матч, вторые будут аккуратно играть, чтобы не наделать ошибок. Посмотрим, что получится. Обязаны обыгрывать Данию? Мы и Швейцарию обязаны были обыгрывать не с таким счётом. Мы живём традициями 40-летней давности, когда по десятке всем грузили. Сейчас всё изменилось, игра будет непростой», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.