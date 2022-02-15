Плющев: мы живём традициями 40-летней давности, но сейчас матч с Данией будет непростой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды с Данией в 1/4 финала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Матч с Данией в группе был непростой, это видели все. Самое интересное, что датчане имели ряд моментов, которые могли реализовать. Играть с одним и тем же соперником в таком представительном турнире — очень сложно.
У одних будут гореть глаза, чтобы себя реабилитировать за первый матч, вторые будут аккуратно играть, чтобы не наделать ошибок. Посмотрим, что получится. Обязаны обыгрывать Данию? Мы и Швейцарию обязаны были обыгрывать не с таким счётом. Мы живём традициями 40-летней давности, когда по десятке всем грузили. Сейчас всё изменилось, игра будет непростой», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 15 февраля 2022
-
10:24
-
10:10
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:56
-
09:50
-
09:43
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
08:58
-
08:52
-
08:35
-
08:31
-
08:23
-
08:12
-
07:59
-
07:48
-
07:24
-
07:20
-
06:54
-
05:29
-
04:58
-
02:37
-
00:25
-
00:00
- 14 февраля 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:54
-
22:18
-
21:51
-
21:36
-
21:20
-
21:00