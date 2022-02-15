Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Витолиньш — о 2:3 с Данией: Латвия проиграла сама себе. Всё было в наших руках

Витолиньш — о 2:3 с Данией: Латвия проиграла сама себе. Всё было в наших руках
Комментарии

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш прокомментировал поражение в квалификационном раунде плей-офф Олимпиады-2022 от команды Дании (2:3).

«Во втором периоде вели 2:1, была голевая атака 1 в 0. Что не получилось? Подвела реализация. Настраивались на матч очень серьезно, ребята были готовы биться за всё. Моменты создавали, казалось, что датчане чуть ли не паниковали. Реализуй мы те выходы 1 в 0 и 2 в 0, то игра сложилась бы иначе. Датчане бы развязали нам руки, убегая в атаку и раскрывая зоны, но они смогли сравнять счет почти из ничего, а затем быстрый гол в третьем периоде отбросил нас назад. Датчане отбрасывали шайбу, а мы лишь тратили дополнительные силы на атаку. И все равно мы создавали моменты, имели большинство. В нужный моменты реализация подвела нас. Мы проиграли сами себе.

Можно ли назвать результат несправедливым? Нет. Игра состоит из ошибок. Всё было в наших руках, мы создали всё, чтобы победить, но упустили свои шансы. Претензий к самоотдаче нет, бились, старались.

Завтра Россия сыграет с Данией. Чем опасны датчане? Если они забивают первыми, то уходят в глухую оборону. Преодолевать такой барьер очень энергозатратно. Это нельзя назвать равной игрой, где обе команды атакуют. Датчане сильны физически. Но моменты в матче всегда будут. Реализуешь их, и тогда противник будет раскрываться.

Россия всегда тяжело играть с финнами. Чем Дания похожа на сборную Финляндии? Тактическое сходство между этими командами имеется, но финны действуют более компактно, а также атакуют большими силами. Финны действуют активнее датчан, лучше понимают друг друга.

Вратарь Себастьян Дам, вероятно, сыграет против сборной России. Как оценю его игру? Можно сказать, что он в какой-то мере вытащил игру с Латвией. Он спас датчан в двух опасных моментах. Российские хоккеисты понимают, что обязаны победить и показать качество своей игры.

Важно ли было сыграть с Россией? Мне важно было победить. То, что сетка плей-офф сводила нас с Россией, это совпадение. Нам хотелось пройти как можно дальше.

У меня есть контракт с латвийской хоккейной федерацией. Ребята на Олимпиаде проделали большую работу, старались играть на равных со всеми соперниками. Хотя досадно, что мы проиграли все матчи. Осадок остался», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022