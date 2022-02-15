Ф. Нильсен: сборная Дании по хоккею может завтра всё выиграть, а Россия — всё проиграть

Нападающий сборной Дании по хоккею Франс Нильсен поделился мнением о победе в первом раунде плей-офф Олимпийских игр 2022 года над Латвией (3:2).
«Латвия играла здорово, жёстко. Но мы держались, Себастьян Дам делал важные сейвы. Когда мы вышли вперёд, то уже играли очень хорошо, в концовке не позволили многого сопернику.
Дания на Олимпиаде впервые, четвертьфинал с Россией, возможно, самый важный матч в истории сборной? Да, но в то же время мы завтра можем всё выиграть, а Россия – всё проиграть. Всё давление – на них, а мы можем выйти и играть раскрепощённо. Нам надо играть так, как мы играли против них в прошлый раз, надеюсь, мы найдём смелость больше держаться за шайбу.
Обычно в матчах с Россией удаётся проводить контратаки, потому что эта команда нацелена на атаку. Но здесь в первом матче они играли по системе, особо ничего не позволяли нам. Было тяжело создавать моменты. Но эта команда любит играть с шайбой, нам надо хорошо играть без шайбы, надеюсь, мы сможем создавать контратаки с численным преимуществом и забивать в них голы. И, конечно, нельзя по 6-7 раз за матч удаляться, как это было в матче группы.
Удивлён счётом в матче России с Чехией? Был удивлён, особенно после того, как мы сыграли с Россией. Раньше я бы не удивился, потому что Россия любит играть в атаку, и в таких матчах достаточно моментов у обеих команд. Но с нами они играли строго. Уверен, что завтра Россия не бросит все силы на атаку, они снова будут играть умно», — передаёт слова Нильсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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