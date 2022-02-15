Сборная Чехии по хоккею покидает Олимпийские игры, сенсационно уступив Швейцарии

Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Национальный».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль, Киллиан Мотте, Денис Мальгин и Рафаэль Диас. У чехов голы забивали Лукаш Клок и Роман Червенка.
Сборная Швейцарии прошла в четвертьфинал Олимпиады, где встретится с командой Финляндии. Матч состоится завтра, 16 февраля, начало — в 11:40 по московскому времени.
Ранее в матчах квалификации сборная Словакии обыграла Германию (4:0), а Дания оказалась сильнее Латвии (3:2) и отправилась в пару 1/4 финала к России. Последний участник четвертьфинала определится в матче между Канадой и Китаем, который начнётся в 16:10 мск.
- 15 февраля 2022
-
14:15
-
13:56
-
13:43
-
13:27
-
13:09
-
12:57
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:09
-
11:53
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:36
-
10:31
-
10:24
-
10:10
-
10:08
-
10:03
-
10:01
-
09:56
-
09:50
-
09:43
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
08:58
-
08:52
-
08:35
-
08:31
-
08:23
-
08:12