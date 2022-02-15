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Сборная Чехии по хоккею покидает Олимпийские игры, сенсационно уступив Швейцарии

Сборная Чехии по хоккею покидает Олимпийские игры, сенсационно уступив Швейцарии
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Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Национальный».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль, Киллиан Мотте, Денис Мальгин и Рафаэль Диас. У чехов голы забивали Лукаш Клок и Роман Червенка.

Сборная Швейцарии прошла в четвертьфинал Олимпиады, где встретится с командой Финляндии. Матч состоится завтра, 16 февраля, начало — в 11:40 по московскому времени.

Ранее в матчах квалификации сборная Словакии обыграла Германию (4:0), а Дания оказалась сильнее Латвии (3:2) и отправилась в пару 1/4 финала к России. Последний участник четвертьфинала определится в матче между Канадой и Китаем, который начнётся в 16:10 мск.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швейцария
1:0 Клок (Кнот, Червенка) – 10:08' (5x5)   1:1 Амбюль (Тюркауф, Корви) – 14:59' (5x4)   1:2 Мотте (Холленштайн, Диас) – 15:12' (5x5)   1:3 Мальгин (Алатало, Андригетто) – 29:53' (5x4)   1:4 Диас (Андригетто, Херцог) – 54:57' (5x5)   2:4 Червенка (Крейчи, Коварж) – 55:59' (6x4)
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