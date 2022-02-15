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Вратарь сборной Китая получил травму в матче с Канадой. Его повезли в больницу со стадиона

Вратарь сборной Китая получил травму в матче с Канадой. Его повезли в больницу со стадиона
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Голкипер мужской сборной Китая по хоккею Шимисы Цзежуйми был заменён после первого периода матча квалификации плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Канадой. Он получил травму.

Цзежуйми, травмировавшись в конце первого периода, только с помощью врачей и партнёров по команде смог покинуть лёд и уйти в раздевалку. Позже стало известно, что голкипера сразу повезли в больницу.

Напомним, в эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч в рамках квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Китая. После второго периода канадцы выигрывают со счётом 5:2. Цзежуйми, также известный как Джереми Смит, отразил 15 из 17 бросков.

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