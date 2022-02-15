Сборная Канады по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады, Китай вылетел с домашних ОИ
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Сегодня, 15 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» прошёл матч квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречались сборные Канады и Китая. Канадцы одержали победу со счётом 7:2 и вышли в четвертьфинал Олимпиады.
В составе сборной Канады шайбы забросили Адам Тамбеллини и Джордан Уил, оформившие по дублю, а также Эрик О'Делл, Эрик Стаал и Джек Макбэйн. За хозяев турнира отличился Ань Цзянь, забивший дважды.
Напомним, команды встречались на групповом этапе. Тогда китайская команда потерпела сухое поражение со счётом 0:5.
В четвертьфинале Олимпийских игр сборная Канады сыграет с командой Швеции. Встреча пройдёт завтра, 16 февраля, и стартует в 16:30 мск.
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