Сборная Канады по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады, Китай вылетел с домашних ОИ

Сегодня, 15 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» прошёл матч квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречались сборные Канады и Китая. Канадцы одержали победу со счётом 7:2 и вышли в четвертьфинал Олимпиады.



В составе сборной Канады шайбы забросили Адам Тамбеллини и Джордан Уил, оформившие по дублю, а также Эрик О'Делл, Эрик Стаал и Джек Макбэйн. За хозяев турнира отличился Ань Цзянь, забивший дважды.



Напомним, команды встречались на групповом этапе. Тогда китайская команда потерпела сухое поражение со счётом 0:5.

В четвертьфинале Олимпийских игр сборная Канады сыграет с командой Швеции. Встреча пройдёт завтра, 16 февраля, и стартует в 16:30 мск.