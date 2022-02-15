Как завершится матч сборных России и Дании в четвертьфинале Олимпийских игр — 2022?

Завтра, 16 февраля, сборные России и Дании проведут матч в рамках четвертьфинала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Встреча состоится на стадионе «Укэсун Спортс-центр» и начнётся в 09:00 по московскому времени.

Ранее подопечные Алексея Жамнова обыграли датчан на групповом этапе Игр, одержав победу со счётом 2:0. Шайбы забросили Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как завершится матч сборных России и Дании в четвертьфинале ОИ-2022?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. В пятницу, 18 февраля, на хоккейном турнире Олимпиады пройдут полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10 мск).