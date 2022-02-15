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Стали известны все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпийских играх в Пекине

Стали известны все четвертьфинальные пары в хоккее на Олимпийских играх в Пекине
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Сегодня, 15 февраля, стали известны все четвертьфинальные пары мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Это произошло после завершения матчей квалификационного раунда.

Победы в своих парах одержали сборные Дании (над Латвией), Словакии (над Германией), Швейцарии (над Чехией) и Канады (над Китаем).

Россияне в 1/4 финала сыграют с датчанами.

Четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2022:

07:10 мск, США — Словакия;
09:00 мск, Россия — Дания;
11:40 мск, Финляндия — Швейцария;
16:30 мск, Швеция — Канада.

Отметим, что все четвертьфинальные матчи пройдут завтра, 16 февраля.

Полуфиналы хоккейной Олимпиады состоятся в пятницу, 18 февраля. Матч за третье место пройдёт 19 февраля, финал — 20 февраля (воскресенье, 7:10 мск).

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