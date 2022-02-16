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Хедман стал первым защитником, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ

Хедман стал первым защитником, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ
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На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Нью-Джерси Девилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 6:3.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман в прошедшей встрече заработал два очка – сначала швед отдал голевую передачу на Алекса Киллорна, забросившего третью шайбу гостей, а затем отличился сам.

Таким образом, Хедман стал первым защитником, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations.

Свой следующий матч «Тампа-Бэй» проведёт 24 февраля. На домашнем стадионе «Амали-Арена» команда примет «Эдмонтон Ойлерз». Действующие обладатели Кубка Стэнли набрали 70 очков в 49 играх этого сезона и лидируют в Восточной Конференции.

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