На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Нью-Джерси Девилз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 6:3.
Защитник «Тампы» Виктор Хедман в прошедшей встрече заработал два очка – сначала швед отдал голевую передачу на Алекса Киллорна, забросившего третью шайбу гостей, а затем отличился сам.
Таким образом, Хедман стал первым защитником, набравшим 50 очков в текущем сезоне НХЛ. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations.
Свой следующий матч «Тампа-Бэй» проведёт 24 февраля. На домашнем стадионе «Амали-Арена» команда примет «Эдмонтон Ойлерз». Действующие обладатели Кубка Стэнли набрали 70 очков в 49 играх этого сезона и лидируют в Восточной Конференции.
- 16 февраля 2022
-
07:23
-
07:19
-
07:16
-
07:11
-
06:54
-
06:48
-
06:43
-
06:26
-
06:03
-
06:00
-
05:56
-
05:53
-
05:42
-
05:40
-
05:25
-
05:11
-
04:31
-
04:18
-
00:43
-
00:27
-
00:00
- 15 февраля 2022
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:28
-
22:13
-
22:00
-
21:50
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:49