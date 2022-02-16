Грицюк — о сейве Войнова с Данией: да это… Можно я не буду здесь материться?

Нападающий сборной России Арсений Грицюк прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Данией со счётом 3:1.
«Не скажу, что было проще, чем в группе, у датчан хорошая команда. В третьем периоде они задали здоровский темп. Мы ждали плотную игру в средней зоне, готовились к этому. Получалось преодолевать, играть в зоне атаки, это привело к голам.
Что случилось в третьем периоде? Им надо было бежать спасать матч. Они жертвовали всем, где-то даже впятером шли в активное давление. Это читалось, а нам где-то не хватало доли секунды, чтобы выйти из зоны спокойно. Небольшую панику словили, но в итоге мы выиграли матч.
Сейв Войнова? Да это… (смеётся). Можно я не буду здесь материться? Но безумно рад, что так случилось.
С кем лучше сыграть в полуфинале? Пока не буду загадывать. Подожду, как сложится развязка. Тут со всеми интересно играть. Наше дело — жить сегодняшним днём, выходить на каждый матч, как на последний. Шипачёва уже поздравили? Естественно! Сразу же, на льду. Важный гол забил, ему надо было это почувствовать. Может, где-то скованно играл, а потом груз ответственности упал с плеч.
Это лучший матч России на турнире? Тренеры будут судить», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2022
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