Шатан показал счастье словацких детей после победы их сборной над США на Олимпиаде-2022
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Президент Федерации хоккея Словакии и самый результативный игрок за всю историю национальной сборной Мирослав Шатан на своей странице в «Твиттере» выложил видео с реакцией детей на победу команды в матче четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«В то время как у нас была наша буллитная серия с США на Олимпиаде в Китае, вот так выглядела ранняя утренняя тренировка на многих небольших аренах в Словакии...» — говорится в сообщении.
Напомним, в Пекине завершился первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные США и Словакии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», словаки одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2 и вышли в полуфинал Олимпиады.
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