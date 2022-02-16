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«Не скажу, кто фаворит. Нужно воспользоваться ошибками России». Фриберг — о полуфинале ОИ

«Не скажу, кто фаворит. Нужно воспользоваться ошибками России». Фриберг — о полуфинале ОИ
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Нападающий сборной Швеции по хоккею Макс Фриберг прокомментировал победу над Канадой в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Все 60 минут мы контролировали игру, это была равная игра, но в концовке мы смогли додавить соперника. Если в полуфинале мы сыграем так же, как и сегодня, то победим. Думаю, мы можем создавать ещё больше голевых моментов. Нужно будет воспользоваться ошибками России.

Много наших игроков имеют опыт выступления в НХЛ. К тому же в России и Финляндии много где есть маленькие площадки. Так что неудивительно, что здесь, на канадской площадке, мы успешно выступаем. У нас мастеровитая команда. Думаю, мы нашли баланс между простой игрой и креативной.

Из игроков сборной России никого не буду выделять, там очень много мастеров. Нам нужно в каждой смене быть готовыми к опасности у наших ворот. Не буду комментировать, кто фаворит предстоящего полуфинала, Швеция или Россия.

Три команды из нашей группы в полуфинале? Мы знали, что у нас очень тяжёлая группа, все матчи вышли непростыми. Но вообще все команды на этом турнире имели шансы на успех», — передаёт слова Фриберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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