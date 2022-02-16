«Не скажу, кто фаворит. Нужно воспользоваться ошибками России». Фриберг — о полуфинале ОИ

Нападающий сборной Швеции по хоккею Макс Фриберг прокомментировал победу над Канадой в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Все 60 минут мы контролировали игру, это была равная игра, но в концовке мы смогли додавить соперника. Если в полуфинале мы сыграем так же, как и сегодня, то победим. Думаю, мы можем создавать ещё больше голевых моментов. Нужно будет воспользоваться ошибками России.



Много наших игроков имеют опыт выступления в НХЛ. К тому же в России и Финляндии много где есть маленькие площадки. Так что неудивительно, что здесь, на канадской площадке, мы успешно выступаем. У нас мастеровитая команда. Думаю, мы нашли баланс между простой игрой и креативной.



Из игроков сборной России никого не буду выделять, там очень много мастеров. Нам нужно в каждой смене быть готовыми к опасности у наших ворот. Не буду комментировать, кто фаворит предстоящего полуфинала, Швеция или Россия.



Три команды из нашей группы в полуфинале? Мы знали, что у нас очень тяжёлая группа, все матчи вышли непростыми. Но вообще все команды на этом турнире имели шансы на успех», — передаёт слова Фриберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.