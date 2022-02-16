Квартальнов: есть возможность, что Линдхольм не приедет в «Ак Барс» из Швеции

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:2) в рамках «Турнира на паузе».
«Хороший второй период, забили красивые голы. Здорово, что смогли поиграть три игры. Как я и говорил, есть моменты и их надо улучшать. Потихонечку начинаем, до плей-офф — пара недель. Сыграем ещё с Нижнекамском пару игр, с «Сибирью» – 20-го числа. Пока у нас идёт подготовка.
Четыре игрока команды – Стивен Кэмпфер, Джордан Уил, Джейсон Демерс и Марк Барберио – выбыли с Олимпиады. Когда стоит ждать их обратно? Я не знаю, как у них с логистикой. Стивен Кэмпфер 20-го или 21-го числа приезжает. А с канадскими ребятами нет стабильной связи. Надеюсь, они все приедут примерно в одни даты.
Что с Пером Линдхольмом? По семейным обстоятельствам находится в Швеции. Есть такая возможность, что он не приедет.
Сегодня стало известно, что играем с «Авангардом» в первом раунде? Мы прекрасно знаем, в какой хоккей они играют. Они тоже знают про нас. Думаю, нового ничего не найдём», – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».
- 16 февраля 2022
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