Гол Куликова и 2 паса Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Виннипегом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей хет-трик оформил Марк Шайфли и ещё по разу отличились Коул Перфетти, Кайл Коннор и Пол Штясны.
За «Миннесоту» забивали Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло и российский защитник Дмитрий Куликов. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.
«Виннипег» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Миннесота» встретится с «Флоридой Пантерз»
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