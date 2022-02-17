Гол Куликова и 2 паса Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Виннипегом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей хет-трик оформил Марк Шайфли и ещё по разу отличились Коул Перфетти, Кайл Коннор и Пол Штясны.

За «Миннесоту» забивали Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло и российский защитник Дмитрий Куликов. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

«Виннипег» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Миннесота» встретится с «Флоридой Пантерз»