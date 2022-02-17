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Гол Куликова и 2 паса Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Виннипегом»

Гол Куликова и 2 паса Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Виннипегом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей хет-трик оформил Марк Шайфли и ещё по разу отличились Коул Перфетти, Кайл Коннор и Пол Штясны.

За «Миннесоту» забивали Йоэль Эрикссон Эк и Матс Цуккарелло и российский защитник Дмитрий Куликов. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами.

«Виннипег» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, потерпела первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Миннесота» встретится с «Флоридой Пантерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Сперджен, Бродин) – 10:29' (5x5)   1:1 Шайфли (Уилер) – 31:20' (5x5)   2:1 Шайфли (Моррисси, Уилер) – 39:48' (5x4)   3:1 Шайфли (Уилер, Диллон) – 41:07' (5x5)   4:1 Перфетти (Шмидт, Стэнли) – 42:23' (5x5)   4:2 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 44:20' (5x5)   5:2 Коннор (Перфетти) – 50:02' (5x5)   5:3 Куликов (Капризов, Цуккарелло) – 56:46' (6x5)   6:3 Штястны (Уилер, Шайфли) – 57:50' (en)
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