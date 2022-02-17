Канадка Пулен – первый игрок в истории с голами в четырёх финалах Олимпиад

В эти минуты в Пекине (Китай) в финальном матче женского олимпийского турнира по хоккею встречаются сборные Канады и США. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, канадки ведут в счёте 3:1 (2:0, 1:1).



Две шайбы из трёх у сборной Канады забросила Мари-Филип Пулен – она стала первым игроком в истории, забившим голы в четырёх финалах Олимпиад. Об этом сообщает официальный твиттер Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Ранее она также забрасывала по дублю в ворота сборной США на Играх в Ванкувере и Сочи, а в Пхёнчхане забила американкам один гол.



Отметим, что в мужском хоккее ещё ни один игрок не забивал в четырёх финалах Олимпиад.

Напомним, хоккеистка была знаменосцем канадской команды на открытии Олимпиады.