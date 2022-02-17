Фёдоров: нужно создавать больше угрозы, помехи вратарю — и поможет военная хитрость

Тренер сборной России Сергей Фёдоров поделился ожиданиями от полуфинального матча Россия – Швеция на Олимпиаде в Пекине.



«Здесь все команды играют в немножко другой хоккей. Маленькая площадка, мало игр, каждый момент может стать решающим. Готовимся к очень хорошей мобильной команде, с которой тяжело будет играть. Шведы хорошо держат шайбу, любят играть с шайбой. Для нас будет ключевым переключение от обороны к атаке, как быстро мы можем распорядиться шайбой и убежать в атаку.

Удивляет ли результативность Валльмарка? Нет, не удивляет. Он попал в знакомую атмосферу, играет с очень хорошими партнёрами. Тренерский штаб сборной Швеции его правильно использует. Отсюда такой результат.

Насколько поможет то, что хорошо знаю Ларса Юханссона? Ларса хорошо знаем, но, думаю, это больше вопрос к тренеру вратарей Сергею Наумову, он предоставит информацию нашим нападающим. Ларс хорошо здесь играет. Если у нас помеха перед ним, то у нас будут шансы ему забить.

Какие резервы вижу в спецбригадах? Учитывая все обстоятельства, наши спецбригады работают тогда, когда надо. Конечно, хотелось бы больше голов в большинстве. Нужно создавать больше угрозы, помехи вратарю — и поможет военная хитрость. В меньшинстве ребята очень стараются, у нас есть сплав молодости и опыта. Есть ошибки, без них никуда.

«В декабре играли со шведами на Кубке Первого канала? Для нас весь тот турнир был разведкой боем. Так получилось, что в Москве впервые тренерский штаб собрался вместе, мы сыграли с серьёзными соперниками. Те матчи дали нам много пищи для размышления. Ещё посмотрим видео декабрьского матча, почерпнём что-нибудь.

Есть ли объяснение, почему две североамериканские сборные вылетели в четвертьфинале? Мне кажется, что те сборы, которые провели канадцы, были не слишком длинными и интенсивными. Сборная США тоже подустала. Здесь необычный формат: ты играешь в разное время. Биологические часы у каждого работают по-разному. Мне показалось, что обе североамериканские сборные устали в моменте, пропустили ненужные голы, а потом уже было тяжело отыграться.

Мы к этому готовились. В Новогорске постепенно перестраивались, каждые два-три дня делали тренировку на час раньше. Два-три часа убрали, но всё равно когда приехали сюда, потребовалось время на акклиматизацию. Рад, что мы даже в этом направлении что-то сделали.

Следят ли ребята из НХЛ следят за Олимпиадой? Все ребята болеют, по возможности следят. Слова поддержки звучат и слева, и справа», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.