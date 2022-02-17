Илья Ковальчук посетил соревнование по фигурному катанию

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристки выступают с произвольной программой. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук посетил соревнование, сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России.

В произвольной программе выступят три российские фигуристки: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.



Трусова выступит по 22-м номером, Щербакова – под 24-м, а Валиева – под 25-м.



Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Женщины. Положение после короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.

6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.



Напомним, завтра, 18 февраля, состоится полуфинальный матч с участием сборной России по хоккею, которая поборется за выход в финал с командой Швеции. Встреча начнётся в 16:10 мск.