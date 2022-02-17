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Илья Ковальчук посетил соревнование по фигурному катанию

Илья Ковальчук посетил соревнование по фигурному катанию
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Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристки выступают с произвольной программой. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук посетил соревнование, сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России.

В произвольной программе выступят три российские фигуристки: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Трусова выступит по 22-м номером, Щербакова – под 24-м, а Валиева – под 25-м.

Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Женщины. Положение после короткой программы
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.
6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.

Напомним, завтра, 18 февраля, состоится полуфинальный матч с участием сборной России по хоккею, которая поборется за выход в финал с командой Швеции. Встреча начнётся в 16:10 мск.

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