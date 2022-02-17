«Очень сильно упала, убилась». Прокат Валиевой, сделавший её сильнее

Сейчас на Олимпиаде Камила выглядит фигуристкой без слабых мест, а полтора года назад она заканчивала прокат со слезами на глазах.

На своём дебютном этапе Кубка России в Москве Камила Валиева лидировала по итогам первого дня, однако произвольная программа жестоко подвела юную фигуристку. Череда болезненных падений не позволила ей полноценно проявить себя, и она неожиданно оказалась на втором месте. Выиграла Александра Трусова, отстававшая от Валиевой после короткой на десять баллов. Валиева тогда просто не совладала с захватившими её эмоциями и нервами первого взрослого старта. Слишком велик был груз ожиданий со всех сторон — немыслимый для 14-летней девочки.

Камиле было больно падать, больно осознавать, что не справилась и не оправдала возлагавшихся на неё надежд. Но неудачное выступление её не сломило, а сделало только сильнее. Настолько, что больше никто не сомневался в её будущем успехе.

«Это не для выступления по мастерам»

Второй этап Кубка России в предолимпийском сезоне стал для Камилы боевым крещением во взрослом разряде. Безусловный лидер после короткой программы, она вышла на лёд в произвольной с легко читаемым на лице волнением. От Камилы ждали повторения магии вчерашнего дня, и магия случилась, но со знаком минус. Безупречную накануне фигуристку словно заколдовали, и вместо того, чтобы восхитить всех красивым чистым катанием, она стала допускать ошибку за ошибкой.

Новая постановка под известную балетную музыку «Болеро» не задалась с самого начала. Первый прыжок — четверной тулуп — закончился страшным падением. В полёте у Камилы завалилась ось, и было бы чудом, удержись она на ногах.

Но сдаваться она не собиралась. Смело пошла на второй квад-тулуп в каскаде с двойным. И справилась, сорвав аплодисменты зрителей. Бесстрашно взлетела в воздух, не дрогнула на приземлении. Татьяна Тарасова в эфире Первого канала похвалила её за мужество: «Сделано! После такого падения».

К сожалению, «такое падение» не осталось единственным в её прокате. Фигуристка упала с тройного лутца, а потом сорвала каскад с другим тройным лутцем, едва не свалившись после первого прыжка. Пришлось цепляться за лёд руками, добавить второй прыжок было уже невозможно. Минус каскад — очень серьёзная ошибка.

И ведь эти тройные лутцы Камила раньше щёлкала, как орешки. Всегда разминалась ими на разминке — была полностью уверена в элементе. И вдруг он подвёл её самым коварным образом, причём дважды. От досады и негодования на саму себя девушка едва потом сдерживала слёзы. Не могла простить себе эту ошибку, тем более для воспитанниц Тутберидзе падение с тройного прыжка давно превратилось во что-то из области фантастики.

«Упасть с лутца – для меня это из ряда вон… Я, когда распрыгиваюсь, первыми делаю тройной лутц и тройной флип. Упасть с лутца – это не для выступления по мастерам. Ты должен всегда катать чисто, и это не очень…» — говорила расстроенная Камила.

«Очень сильно упала, убилась с первого»

Исполнить тройные лутцы на должном уровне Камиле наиболее вероятно помешало как раз болезненное падение с четверного тулупа. Для большинства фигуристок лутц в три оборота — очень сложный прыжок, не все им владеют и делают его на соревнованиях. А у Камилы и сольный лутц, и каскад с ним стояли под конец программы, когда на них остаётся меньше всего сил. Падение с квада автоматом отняло их ещё больше и явно не прошло бесследно для спортсменки. Встать и продолжать кататься в подобной ситуации было сродни подвигу.

Татьяна Тарасова, много чего повидавшая за свою богатую тренерскую карьеру, и то обратила внимание, каким жутким вышло то падение с четверного тулупа.

«Она, конечно, очень сильно упала, убилась с первого. Ещё и назад плохо ехала. Второй четверной прыжок был совершенно изумительный. Но немножко, как мы говорим, колбасило. У неё прыжки очень большие и высокие, но сегодня она не выходила туда, наверх – поэтому очень близка была ошибка», — комментировала Тарасова на Первом канале.

Поражение во благо

На оглашении оценок Камила сидела крайне подавленной, никакие подарки от болельщиков не вызывали её привычную солнечную улыбку. Судьи оценили её прокат в 148,60 балла, а в общей сумме она получила 233,70 балла. Эти результаты включали также действующие на Кубке России специальные бонусы за вращения и ультра-си. Но никакие бонусы не могли перекрыть значительную потерю баллов из-за трёх грубых ошибок. Александра Трусова, выступавшая сразу после Камилы, опередила её, приземлив в своей произвольной два из трёх четверных.

Это было первое поражение Валиевой после блестящего юниорского сезона, на котором она собрала золото на всех своих стартах. Но с этого поражения начался её путь как взрослой спортсменки. Да, формально она являлась юниоркой, но со старшими девушками боролась на равных, скидок на возраст ей не давали.

14-летняя девочка выросла, и оказалось, что, несмотря на весь невероятный талант, легко ей не будет. Придётся преодолевать, бороться с нервами, выдерживать нарастающее давление публики и становиться сильнее.

Неудача сделала Валиеву сильнее

Сильнее Камила стала буквально через неделю после злополучного турнира. В «инстаграме» Team Tutberidze опубликовали видео, где она исполняет красивейший тройной аксель, усложнённый поднятыми руками (риппоном), а уже на пятом этапе Кубка России, который тоже проходил в Москве, она вставила его в короткую программу. Новый прыжок получился с помаркой, но это была лишь проба пера, причём очень удачная. А ещё Камила реабилитировалась в произвольной: приземлила оба четверных прыжка, и, хотя вновь упала с тройного лутца, это не испортило общее впечатление от её проката.

Этери Тутберидзе даже пошутила, что воспитанница не оставляет ей шансов похвалить себя. Хвалить ведь было за что — Валиева неофициально установила три мировых рекорда: в короткой — 86,20 балла, произвольной — 168,66 балла и по сумме обеих программ — 254,86 балла. Никаких слёз спортсменке сдерживать больше не понадобилось, она улыбалась и смеялась в «кисс энд край» вместе с тренерами.

С тех пор Камила неуклонно наращивала панцирь уверенности в себе и продолжала прогрессировать. «Девочка на шаре» наконец обрела под собой устойчивую опору и стала настоящим лидером.