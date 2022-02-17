«Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо» 23 февраля
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Уфимский «Салават Юлаев» проведёт контрольный матч с минским «Динамо» 23 февраля. Такую информацию опубликовала пресс-служба клуба на макете с результатом товарищеской встречи с «Автомобилистом», которая состоялась сегодня, 17 февраля, и завершилась победой «Салавата» в овертайме со счётом 3:2.
В составе екатеринбуржцев дубль оформил Сергей Шумаков, за уфимцев шайбы забросили Даниил Алалыкин, Виктор Антипин и Сергей Шмелёв.
Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту побед. В первом раунде «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью», стартовая игра начнётся 2 марта.
«Автомобилист» не попал в плей-офф и завершил выступление в сезоне-2021/22 КХЛ.
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