Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо» 23 февраля

«Салават Юлаев» сыграет с минским «Динамо» 23 февраля
Комментарии

Уфимский «Салават Юлаев» проведёт контрольный матч с минским «Динамо» 23 февраля. Такую информацию опубликовала пресс-служба клуба на макете с результатом товарищеской встречи с «Автомобилистом», которая состоялась сегодня, 17 февраля, и завершилась победой «Салавата» в овертайме со счётом 3:2.

В составе екатеринбуржцев дубль оформил Сергей Шумаков, за уфимцев шайбы забросили Даниил Алалыкин, Виктор Антипин и Сергей Шмелёв.

Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту побед. В первом раунде «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью», стартовая игра начнётся 2 марта.

«Автомобилист» не попал в плей-офф и завершил выступление в сезоне-2021/22 КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022