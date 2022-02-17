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Шведский форвард Нордстрём продлил контракт с ЦСКА на один год

Шведский форвард Нордстрём продлил контракт с ЦСКА на один год
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Шведский нападающий московского ЦСКА Юаким Нордстрём продлил контракт с армейским клубом на один год, сообщает официальный сайт команды.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 он провёл за ЦСКА 27 игр, в которых набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «+2».

В 2010 году форвард был выбран на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 90-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс». За свою карьеру Нордстрём также выступал за шведские АИК и «Альмтуну», американские «Рокфорд Айсхогс», «Шарлотт Чекерс» (АХЛ), «Каролину Харрикейнз», «Бостон Брюинз» и канадский «Калгари Флэймз» (НХЛ).

Всего в НХЛ форвард провёл 444 матча, в которых набрал 75 (32+43) очков.

В 2017 году вместе со сборной Швеции Нордстрём завоевал золото чемпионата мира.

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