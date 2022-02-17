«Авангард» уступил в товарищеском матче «Спартаку»

Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче над омским «Авангардом» со счётом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков, Тимур Хафизов, Йори Лехтеря, Эмиль Петтерссон и Андрей Локтионов. У «Авангарда» отличились Владимир Брюквин (дубль) и Павел Дедунов.
Напомним, оба клуба примут участие в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. «Авангард» в первом раунде Восточной конференции сыграет с казанским «Ак Барсом». Встречи серии состоятся 2, 4, 6, 8, а также, если понадобятся дополнительные матчи, 10, 12 и 14 марта.
«Спартак» на Западе сразится с финским «Йокеритом». Игры пройдут 1, 3, 5, 7, а также, если понадобится, 9, 11 и 13 марта.
- 17 февраля 2022
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