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«Авангард» уступил в товарищеском матче «Спартаку»

«Авангард» уступил в товарищеском матче «Спартаку»
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Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче над омским «Авангардом» со счётом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков, Тимур Хафизов, Йори Лехтеря, Эмиль Петтерссон и Андрей Локтионов. У «Авангарда» отличились Владимир Брюквин (дубль) и Павел Дедунов.

Напомним, оба клуба примут участие в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. «Авангард» в первом раунде Восточной конференции сыграет с казанским «Ак Барсом». Встречи серии состоятся 2, 4, 6, 8, а также, если понадобятся дополнительные матчи, 10, 12 и 14 марта.

«Спартак» на Западе сразится с финским «Йокеритом». Игры пройдут 1, 3, 5, 7, а также, если понадобится, 9, 11 и 13 марта.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 февраля 2022, четверг. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Широков (Дроздов) – 00:37' (5x5)   0:2 Хафизов – 05:57' (5x5)   1:2 Брюквин (Шевченко) – 06:23' (5x5)   1:3 Лехтеря (Брынцев, Широков) – 16:53' (5x5)   1:4 Петтерссон (Локтионов, Ручкин) – 31:30' (5x5)   2:4 Брюквин (Денисевич, Давыдов) – 36:25' (5x5)   3:4 Дедунов (Каблуков) – 37:25' (5x5)   3:5 Локтионов – 59:43' (en)
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