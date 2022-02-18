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«Рейнджерс» по буллитам проиграли «Детройту», у Панарина 40-й ассист в сезоне

«Рейнджерс» по буллитам проиграли «Детройту», у Панарина 40-й ассист в сезоне
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в матче со счётом 3:2 по буллитам одержали гости.

Автором решающего буллита стал Пиус Зутер.

Основное время мачта завершилось со счётом 2:2. По ходу встречи гости два раза были впереди: забивали Трой Стечер и Дилан Ларкин.

У хозяев отличились К'Андре Миллер и Мика Зибанеджад, которому помогли забить Адам Фокс и россиянин Артемий Панарин.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил в основное время 26 бросков из 28.

В серии буллитов Панарин свою попытку не реализовал.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Стечер (Эрни, Велено) – 02:18' (5x5)   1:1 Миллер (Гудроу) – 32:18' (5x5)   1:2 Ларкин (Декайзер, Зайдер) – 33:48' (5x5)   2:2 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 51:51' (5x4)   2:3 Зутер – 65:00' (ПБ)

В текущем сезоне Артемий Панарин провёл в НХЛ 44 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 40 результативных передач.

Всего на счету российского форварда 477 встреч в НХЛ, в которых он набрал 526 (178+348) очков.

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