«Рейнджерс» по буллитам проиграли «Детройту», у Панарина 40-й ассист в сезоне

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в матче со счётом 3:2 по буллитам одержали гости.



Автором решающего буллита стал Пиус Зутер.



Основное время мачта завершилось со счётом 2:2. По ходу встречи гости два раза были впереди: забивали Трой Стечер и Дилан Ларкин.



У хозяев отличились К'Андре Миллер и Мика Зибанеджад, которому помогли забить Адам Фокс и россиянин Артемий Панарин.



Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил в основное время 26 бросков из 28.



В серии буллитов Панарин свою попытку не реализовал.

В текущем сезоне Артемий Панарин провёл в НХЛ 44 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 40 результативных передач.



Всего на счету российского форварда 477 встреч в НХЛ, в которых он набрал 526 (178+348) очков.