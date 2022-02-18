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«Коламбус» одолел «Чикаго» в результативном матче, у Чинахова гол и передача

«Коламбус» одолел «Чикаго» в результативном матче, у Чинахова гол и передача
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 7:4.

В составе победителей забивали российский нападающий Егор Чинахов, Бун Дженнер, Макс Доми с передачи Чинахова, Патрик Лайне (хет-трик) и Оливер Бьёркстранд.

У гостей заброшенными шайбами отметились Филипп Курашев, Райан Карпентер, Маккензи Энтвистл и Алекс Дебринкэт.

У российского защитника Владислава Гаврикова одна голевая передача.

«Чикаго» потерпел третье поражение за последние пять матчей. «Коламбус» же, в свою очередь, проиграл лишь однажды за последние пять игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Ворачек, Веренски) – 06:58' (5x4)   0:2 Чинахов (Нюквист, Силлинджер) – 07:11' (5x5)   1:2 Курашев (Кубалик, Дак) – 10:24' (5x4)   2:2 Карпентер (Коннолли, Курашев) – 14:21' (5x5)   2:3 Доми (Чинахов) – 16:55' (5x5)   2:4 Лайне (Гавриков, Дженнер) – 20:09' (5x5)   3:4 Энтвистл (де Хаан, Карпентер) – 38:02' (5x5)   3:5 Лайне (Дженнер) – 47:58' (5x5)   4:5 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 48:58' (5x5)   4:6 Бьёркстранд (Доми, Веренски) – 51:57' (5x5)   4:7 Лайне (Нюквист, Гавриков) – 59:55' (en)
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