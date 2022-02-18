«Коламбус» одолел «Чикаго» в результативном матче, у Чинахова гол и передача

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 7:4.



В составе победителей забивали российский нападающий Егор Чинахов, Бун Дженнер, Макс Доми с передачи Чинахова, Патрик Лайне (хет-трик) и Оливер Бьёркстранд.



У гостей заброшенными шайбами отметились Филипп Курашев, Райан Карпентер, Маккензи Энтвистл и Алекс Дебринкэт.



У российского защитника Владислава Гаврикова одна голевая передача.

«Чикаго» потерпел третье поражение за последние пять матчей. «Коламбус» же, в свою очередь, проиграл лишь однажды за последние пять игр.