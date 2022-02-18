Андронов оценил игру сборной Швеции по хоккею накануне полуфинала Олимпийских игр

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов объяснил, почему пропустил вчерашнюю тренировку команды, а также оценил игру Швеции накануне матча в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Пропустил вчерашнюю тренировку из-за небольшого повреждения. Мне нужно было время, чтобы восстановиться. Не сказал бы, что матч против сборной Дании отнял у нас много сил. Скорее, больше эмоций. Был очень напряжённый матч, они много играли в обороне, а мы пытались подобраться к их воротам.



Шведы играют нетипично для себя? А что вы подразумеваете под типичным шведским хоккеем? Если вы имеете в виду их креатив в атаке, то тут дело в маленькой площадке. Приходится много бороться. Но у шведов много качественных игроков с большим опытом выступлений в НХЛ, классная команда. Они хорошо двигаются и будут демонстрировать это на протяжении всего матча. Может, это нетипично для них, но и в обороне шведы действуют грамотно, уделяют этому компоненту много внимания.



Не удивлён ли, что канадцы и американцы выбыли с Олимпиады при игре в привычных для себя условиях? На этом турнире нет проходных турниров. Датчане и те же словаки показали, что трудолюбие и старание помогают пробиться как можно дальше»,- передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.