Андронов: поставленные задачи несколько придавливают нас. Но тем интереснее

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов поделился мнением о выступлении российский фигуристок на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о давлении на хоккейную команду.



«Выступление фигуристок? Прокаты были поздним вечером, я в это время уже отдыхал. Сегодня утром посмотрел повтор. Очень рад за наших девчонок, за нашу страну. Очевидно, что российские фигуристки доминируют над остальными. Они такие маленькие и справляются с такой большой ответственностью… Тут взрослых мужиков трясёт, а уж как они с этим справляются. Девчонки молодцы



Что касается давления на нас, то большую роль играет тот факт, что у нас много молодых игроков, не имеющих такого опыта. Это ведь Олимпийские игры. Возможно, поставленные перед нами задачи несколько придавливают нас. Но тем интереснее», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.