Кожевников: зачем в КХЛ такая обуза, как «Куньлунь»? Мы получили клуб, тянущий лигу ко дну

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о развитии молодых хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге, а также высказал свою точку зрения о «Куньлунь Ред Стар».
«Мы в КХЛ столько возились с „Куньлунем“, но на выходе получили клуб, который тянет регулярный чемпионат КХЛ ко дну. При этом сборная Китая ничего не показала на Играх даже в одном отдельно взятом матче, не закусилась. Народ, подозреваю, остался разочарован.
Для нас проблема ещё и в том, что рабочие места в „Куньлуне“ — и для тренеров, и для игроков — мы отдали североамериканской школе, умудрились ей уступить даже внутри нашей лиги. Для меня это самое обидное.
Ну скажите, зачем нам в КХЛ такая обуза, как „Куньлунь“, если в ВХЛ так растут и выдают такие эффектные гонки те же „Югра“, „СКА-Нева“, поднимает голову и Новокузнецк? Где воспитывается талантливая молодёжь — в том числе и под сборную.
Тот же Санкт-Петербург набрал в хоккее такой ход и создал такую систему, что, к сожалению для меня, намного опередил нашу Москву, в которой „Звезда“ даже не пробилась в плей-офф ВХЛ. Моё мнение: Питер уже заслужил в КХЛ два-три клуба.
В последние дни многие критикуют нашу сборную за осторожный, скучноватый хоккей. Проблемы в сборной или в КХЛ? Проблемы у нас везде. Скажите, откуда брать игроков, если мы не тянем вверх наши центры воспитания молодёжи? Из „Куньлуня“?
Впереди у нас четырёхлетний цикл подготовки к Олимпиаде в Милане. Дай Бог, вымучаем Игры в Пекине, сохраним в своих руках олимпийское золото. Но на любом мировом турнире будем смотреться намного современнее и веселее, если в КХЛ будут играть не клубы-отягощения из-за границы, а команды, которые развивают нашу школу и дают дорогу молодым.
Считаю, что нашему хоккею по итогам Пекина нужно задуматься. И изменить свою политику», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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