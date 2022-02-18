Слафковски: Словакия должна победить в матче за бронзу, кто бы ни оказался соперником

Нападающий сборной Словакии по хоккею Юрай Слафковски подвёл итоги встречи с Финляндией (0:2) в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Нам повезло в прошлом матче, когда нам удалось отыграться за несколько секунд до конца матча, но не сегодня. Надеюсь, удача улыбнётся нам завтра в матче за третье место. Я отдаю всего себя этой игре. Сконцентрирован на том, чтобы принести максимум пользы своей команде. Я не нацелен на то, чтобы регулярно забивать. Моя цель — показывать лучшую игру для своей команды, для её победы.
Конечно, мне приятно, что обо мне говорят, но гораздо важнее — добиваться успеха со сборной. Мы должны завтра победить, кто бы ни оказался нашим соперником», — передаёт слова Слафковски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 февраля 2022
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