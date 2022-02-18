Хартикайнен: я восхищён сегодняшним моментом. Финляндия готова сотворить историю

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Теэму Хартикайнен поделился эмоциями от победы в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Словакии (2:0).



«Отличная игра. Теперь мы в финале Олимпийских игр. Это прекрасно. Конечно, я восхищён сегодняшним моментом, ведь у нас есть реальная возможность завоевать золотые медали. Мы готовы сотворить историю и отдадим все свои силы для этого.



Согласен ли я сыграть против сборной России в финале? Это было бы круто, но у меня много друзей не только в России, но и в Швеции. Я знаком со многими из них, поэтому буду одинаково рад и тем, и другим. Посмотрим, как сложится», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.