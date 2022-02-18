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Форвард «Динамо» М Линдберг поделился ожиданиями от полуфинала Олимпиады Россия — Швеция

Форвард «Динамо» М Линдберг поделился ожиданиями от полуфинала Олимпиады Россия — Швеция
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Шведский нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) между сборными Швеции и России.

«В полуфинале сойдутся две мощные команды. Задача для моей сборной — нейтрализовать большинство соперника. В таком случае есть хорошие шансы на успех. Сильные стороны команд? Однозначно, российская команда сильна в атаке, у Швеции — хорошая оборона и вратарь.

Ранее в «Динамо» игроки между собой заключали пари на исход таких матчей. Сейчас ни с кем не включались в спор? Нет, в этот раз, видимо, обошли стороной. Все ребята следят за играми, поддерживают свои сборные и своих товарищей.

Как завершится полуфинал? Я буду болеть за Швецию. Надеюсь, мы выиграем со счётом 3:1. Последний гол забьём в пустые ворота», — цитирует Линдберга телеграм-канал «Динамо».

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