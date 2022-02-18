Гонка снайперов НХЛ: Драйзайтль — на чистом первом месте, Овечкин — четвёртый

Сегодня, 18 февраля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одной из встреч «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Анахайм Дакс» со счётом 7:3.



Нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль стал автором двух заброшенных шайб. Благодаря этому 26-летний форвард вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ, забросив 35 шайб за 48 игр.



Вторую строчку занимает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, отличившийся во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (4:1). На счету американца 33 гола в 44 встречах. Замыкает тройку нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, который также отличился 33 раза, проведя 49 матчей.



На четвёртом месте — капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в его активе 31 гол в 50 играх.