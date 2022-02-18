КХЛ освободит от сдачи ПЦР-тестов игроков с достаточным количеством антител к коронавирусу

Сегодня, 18 февраля, было проведено совещание руководства Континентальной хоккейной лиги с представителями клубов, попавших в плей-офф в сезоне-2021/2022, сообщает официальный сайт КХЛ.



«В рамках встречи клубам были разъяснены правила проведения матчей второго этапа чемпионата в сезоне-2021/2022, включающие в себя обязательное — не ранее чем за 10 часов и не позднее чем за 8 часов до начала каждого матча — направление в КХЛ согласно утверждённой форме письма-подтверждения о возможности участия команды в матче.



Руководитель медицинского управления КХЛ Асхаб Гаджиев рассказал о порядке тестирования игроков. До 26 февраля каждая команда пройдёт скрининговое тестирование, которое позволит освободить от дальнейшей сдачи ПЦР-тестов игроков, имеющих достаточное количество антител к коронавирусу.



Также были разобраны последние, согласованные с Роспотребнадзором, изменения в положение о профилактике COVID-19. Если игроки и сотрудники клуба, вакцинированные за последний год или переболевшие в течение полугода коронавирусом и при отсутствии симптомов ОРВИ, сдали положительный ПЦР, то уже на третий день они могут сдать анализы и выйти из карантина при отрицательном ПЦР и отсутствии симптомов заболевания. При этом контактная группа, соответствующая указанным критериям, не изолируются. Исключением будут иностранные команды, которые должны соблюдать требования регулирующих органов своих стран.



Отдельно были разъяснены правила пересечения границ. Для поездок в Беларусь и Казахстан будет необходимо сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт. Для Финляндии необходим список въезжающих лиц с данными о переболевших, вакцинированных, результатах исследований на IgG, копии анализов ПЦР, сделанных не ранее, чем за 48 часов до прибытия в аэропорт Хельсинки и другие. Для иностранных граждан, прибывающих в Россию – ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до поездки», — говорится в заявлении.