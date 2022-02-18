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Иван Федотов отразил 12 бросков за первый период, сборная Швеции по хоккею попала в штангу

Иван Федотов отразил 12 бросков за первый период, сборная Швеции по хоккею попала в штангу
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В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Национальный» встречаются сборные России и Швеции. После первого периода во встрече ничья — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная Швеции чаще наносила броски в створ ворот – 12 раз. Все их отразил вратарь национальной команды России Иван Федотов. Россияне нанесли 11 бросков по воротам соперника. Шведы получили две минуты штрафного времени, сборная России – четыре.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ. В четвертьфинале россияне переиграли Данию (3:1).

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