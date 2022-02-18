Сборная России по хоккею пропустила гол от Швеции в середине третьего периода

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит второй четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором на стадионе «Национальный» встречаются сборные России и Швеции. К середине третьего периода во встрече ничья — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



На 47-й минуте шведы смогли сравнять счёт. Хоккеисты убежали в контратаку, с дальним броском голкипер Иван Федотов справился, но не успели россияне зачистить пятак, позволив Антону Ландеру добить шайбу в ворота.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ. В четвертьфинале россияне переиграли Данию (3:1).

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