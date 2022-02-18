Президент ОКР прокомментировал выход сборной России по хоккею в финал Олимпийских игр

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.

«Из своей спортивной карьеры знаю — матч не проигран, пока ты не пропустил последний укол. В данном случае — пока ты не пропустил последнюю шайбу, есть надежда. Сегодня мы это наглядно увидели. Наш вратарь Иван Федотов отразил последний бросок в серии, а Егор Яковлев забил. Дальше пошли качели. Хочу отметить Федотова, он сыграл здорово. Выручил в двух острейших моментах в овертайме.



Встречались два абсолютно равных соперника. И статистика это показывает, и по игре вы видели. В овертайме шведы имели чуть больше моментов. Овертайм всегда до первой ошибки. Никто не ошибся — ушли в буллиты. В финале будем болеть и поддерживать всей страной», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.