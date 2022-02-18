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Афиногенов: в полуфинале Россия провела лучшую игру на Олимпиаде. Наш вратарь — супер!

Афиногенов: в полуфинале Россия провела лучшую игру на Олимпиаде. Наш вратарь — супер!
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Экс-форвард сборной России Максим Афиногенов поделился эмоциями от выхода национальной команды в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Одна из лучших игр нашей сборной на турнире. Играли агрессивно, активно. Слепышев забил блестящий гол, вратаря положил. Наш вратарь – супер! На буллитах все молодцы, Яковлев на волоске смог сравнять, вся команда выложилась. Всех поздравляю! Реально провели лучшую игру на турнире.

Тяжёлая будет игра с Финляндией, точно не легче, чем сегодня. Наши ребята готовы, сегодняшний матч это показал», — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

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