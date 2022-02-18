Жамнов — о моменте с возможным удалением «5+20» Ткачёва: спросите судей

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1 прокомментировал момент с нападающим Владимиром Ткачёвым.
«Простили, когда Ткачёву могли дать штраф «5+20» за удар соперника между ног? Спросите судей.
Наумов и Фёдоров знают Юханссона? Да, мы знали, как он играет. Это ни для кого не секрет. Просили, чтобы в атаке использовали один лишний маленький пас перед его воротами, бросали верхом. Вот и все нюансы», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Пекине завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.
- 18 февраля 2022
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