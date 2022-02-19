Хартикайнен — о финале Олимпиады с Россией: хотел бы надеяться, что нас поддержат в Уфе

Нападающий сборной Финляндии по хоккею и уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился ожиданиями от финала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией.



«Мы хорошо знаем русскую команду, а они знают нас. Это будет одновременно и тяжело, потому что тут трудно чем-то удивить, и интересно. Будет ли много голов? Нет, вряд ли. Как и в полуфинале, это будет равная игра, очень плотная, не будет больших разрывов.



Уфа будет поддерживать Россию или Финляндию? Ну это же сборные играют, а не клубы. Я бы хотел надеяться, что и там будут поддерживать нас. Если бы я был в Уфе сейчас, то был бы рад за обе сборные. Важная игра для страны? Это спорт, это хоккей, всё что угодно может случиться. Это игра, мы будем стараться выиграть», — передаёт слова Хартикайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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