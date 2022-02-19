Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов сократил отставание от Овечкина всего до одного очка

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:2.

Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов в этом матче набрал 2 (1+1) очка и довёл свой результативный счёт в сезоне до 61 (23+38) балла. Россиянин вышел на единоличное седьмое место в гонке бомбардиров НХЛ. На одно результативное действие больше совершили форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри (20+42) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (31+31).

Четвёртое место занимает игрок атаки «Калгари Флэймз» Джонни Годро, набравший 63 (20+43) очка. В тройке находятся нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (17+51), капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25+43) и форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль (35+33). У всех троих — по 68 очков.