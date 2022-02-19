Ткачёв о финале Олимпиады: нужно относиться спокойно, не придавать этому большого значения

Нападающий сборной России по хоккею Владимир Ткачёв поделился ожиданиями перед финалом Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией, а также прокомментировал полуфинальную встречу со Швецией (2:1 Б).



«В овертайме сделал фантастическое спасение? Если такое происходит, значит, мы неправильно сыграли позиционно. Где-то потеряли игроков и пришлось выручать друг друга. Пересмотрел ли потом тот момент? Да. Повторюсь, позиционно неправильно разобрали игроков, и это привело к моменту.



Когда шведы забили, игра поменялась? Во втором периоде здорово играли и двигались. Нужно было постараться забить ещё один гол. Одна шайба может перевернуть всю игру. Шведы завладели инициативой, забили гол и были на эмоциональном подъёме, хотели забить ещё. Хорошо, что нам удалось выстоять. Моё удаление? Игровой момент. Он меня бил, а я просто пошёл в борьбу с ним. Не знаю. Надо было тогда вообще не идти в борьбу.



После вчерашнего матча столько эмоций выплеснулось? После матча сделали акцент на том, чтобы поберечь эмоции. Главный матч ещё впереди. Финляндия — очень организованная команда, играют по тренерскому заданию. Здорово действуют в обороне и на контратаках. Дисциплина будет на первом плане в этом матче.



То, что у нас на полдня меньше отдыха, может сказаться? Думаю, нет. Мы знаем, как готовиться. Чувствую ли, что завтра главный матч в моей жизни? Возможно. На данный момент, наверное, да, самый главный. Нужно относиться спокойно, не придавать этому большого значения. Чтобы не выгореть.



Готовы ли психологически? Да, мы готовы», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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