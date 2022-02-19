Карандин: не хотелось бы увидеть в финале Олимпиады шведского арбитра

Судья международной категории Юрий Карандин оценил судейство в полуфинальном матче Россия – Швеция (2:1, Б) на Олимпийских играх.

«Для меня сейчас главная интрига в том, кого назначат на главный матч Олимпиады. Откровенно говоря, не хотелось бы увидеть в финале шведского арбитра.



Почему? Знаете, мне понравилось судейство американца Брюггемана и канадца Гуена в нашем полуфинале со шведами. Они выбрали чёткую линию, стараясь не вмешиваться в ход равной игры, при этом в первом периоде обозначили для игроков уровень судейской жёсткости. В итоге каждая команда получила по два бесспорных удаления.



Тем не менее после матча шведы возмущались судейством. С одной стороны, это их эмоции от поражения. С другой – были два эпизода, когда канадский и американский арбитры прошли по грани, что шведов и задело.



Ещё раз повторюсь, судьи выбрали политику невмешательства в ход равной игры, планка, как сейчас модно говорить, толерантности была установлена, ей чётко следовали. Если говорить о двух спорных эпизодах, то в первом форвард сборной России Ткачёв в ходе стычки ударил клюшкой между ног шведа. Сегодня в КХЛ это автоматические «5+20», но Брюггеман и Гуен решили не портить полуфинал, дали лишь малый штраф.



Второй эпизод? Момент с атакой Карнаухова не столь однозначный. Наш форвард на высокой скорости ехал в сторону ворот, при этом его траектория на долю секунды пересеклась с траекторией защитника шведов, после чего Карнаухов влетел во вратаря. Если бы этого пересечения не было, то судьи могли выписывать всё те же «5+20», расценив эпизод как попытку нанесения травмы. А так нарушение тянуло, скорее, на две минуты – на атаку вратаря, от которых, впрочем, арбитры воздержались.



В целом обиду шведов можно где-то понять. Но надеюсь, что шведские арбитры, если они будут востребованы в финале, будут профессионалами и от этой обиды уйдут», – цитирует Карандина Russia-Hockey.