Словакия обыграла Швецию в матче за 3-е место и завоевала бронзовые медали Олимпиады

Сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

На 24-й минуте словацкий форвард Юрай Слафковски открыл счёт в матче, забив шестую шайбу на турнире и выйдя в единоличные лидеры снайперской гонки. На 13-й минуте Самуэль Такач забил первую шайбу словаков в большинстве на Олимпиаде-2022. На 59-й Слафковски оформил дубль, через 20 секунд отличился Павол Регенда.

Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1. Подопечные Юхана Гарпенлёва заняли второе место в квартете и напрямую вышли в четвертьфинал, став лучшей командой, занявшей вторую строчку. В плей-офф Швеция выбила Канаду (2:0), но уступила России (1:2, Б).

Словаки в 1/8 финала выиграли у Германии (4:0), в 1/4 переиграли США (3:2, Б), а в полуфинале уступили Финляндии (0:2).