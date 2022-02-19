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Словакия обыграла Швецию в матче за 3-е место и завоевала бронзовые медали Олимпиады

Словакия обыграла Швецию в матче за 3-е место и завоевала бронзовые медали Олимпиады
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Сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

На 24-й минуте словацкий форвард Юрай Слафковски открыл счёт в матче, забив шестую шайбу на турнире и выйдя в единоличные лидеры снайперской гонки. На 13-й минуте Самуэль Такач забил первую шайбу словаков в большинстве на Олимпиаде-2022. На 59-й Слафковски оформил дубль, через 20 секунд отличился Павол Регенда.

Олимпийские игры 2022 (м). За 3-е место
19 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
Швеция
Окончен
0 : 4
Словакия
0:1 Слафковски (Черешняк) – 23:17' (5x5)   0:2 Такач (Регенда) – 32:47' (5x4)   0:3 Слафковски (Цегларик) – 58:26' (en)   0:4 Регенда – 58:46' (en)

Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1. Подопечные Юхана Гарпенлёва заняли второе место в квартете и напрямую вышли в четвертьфинал, став лучшей командой, занявшей вторую строчку. В плей-офф Швеция выбила Канаду (2:0), но уступила России (1:2, Б).

Словаки в 1/8 финала выиграли у Германии (4:0), в 1/4 переиграли США (3:2, Б), а в полуфинале уступили Финляндии (0:2).

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