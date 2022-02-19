Агент Линдберга и Стрёмвалля саркастически отреагировал на провал Швеции на Олимпиаде

Агент хоккеистов Оскара Линдберга и Мальте Стрёмвалля Алёша Пилко саркастически отреагировал на поражение сборной Швеции от команды Словакии (0:4) в матче за третье место на Олимпиаде-2022.

«Сборная Швеции сравнивает счёт в матче благодаря второму голу от Мальте Стрёмвалля. Оскар Линдберг делает результативную передачу и зарабатывает на себе удаление. Нет-нет, это не реальность Юхана Гарпенлёва. Один гол в семи периодах, когда эти голы были так важны», – написал Пилко в «Твиттере».

Напомним, тренерский штаб сборной Швеции не вызвал Линдберга и Стрёмвалля на Олимпиаду-2022. После этого турнира главный тренер шведской сборной Юхан Гарпенлёв покинул команду.

В последних двух матчах на турнире (полуфинал и матч за третье место) шведы забросили одну шайбу.