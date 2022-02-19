Президент Федерации хоккея Словакии: надеюсь, у Слафковски будет успешная карьера в НХЛ

Президент Федерации хоккея Словакии и самый результативный игрок за всю историю национальной сборной Мирослав Шатан прокомментировал завоевание первой в истории страны олимпийской хоккейной медали.
«Мы долго шли к нашей первой медали на Олимпиадах, мы играли в квалификации в августе. Закончить Игры с бронзой – самый большой успех в истории нашей сборной. Мы гордимся своими игроками.
Должен ли Слафковски стать MVP? Определённо. Какому клубу в НХЛ он подойдёт? Это неважно. Мы разглядели в нём большой талант, хотели сделать его частью этой команды. Он показал нам и всему миру, каким игроком он может быть. Надеюсь, у него будет успешная карьера в НХЛ.
Как будем праздновать? Пусть решат игроки, думаю, они что-нибудь придумают. Что говорили игрокам перед матчем, напоминали ли про Олимпиаду в Ванкувере? Думаю, мы все помним, как проиграли медали в 2010-м. Эти игроки были ещё детьми, когда смотрели тот матч. Они не хотели дать этому повториться. Сегодняшняя игра с сильными шведами была нашей лучшей на всём турнире. Игроки очень хотели выиграть, они заслужили победу.
Важно ли, что Олимпиада не получилась противостоянием лучших с лучшими? Это Олимпиада. Помню свою первую Олимпиаду. Я был молодым игроком, а турнир тоже прошёл без игроков НХЛ. Это всё ещё соревнование. Здесь играют команды, которые любят хоккей. Они хотят наслаждаться Олимпиадой, неважно, с НХЛ или нет. Для нашей страны бронза – большое достижение, нам определённо понравилось.
Видели наше видео с детьми после выхода в полуфинал? Можете представить, как они теперь рады?» – передаёт слова Шатана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 февраля 2022
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