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Поспишил: очень долго будем праздновать. Как бы где-нибудь не потеряться

Поспишил: очень долго будем праздновать. Как бы где-нибудь не потеряться
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Нападающий сборной Словакии Кристиан Поспишил поделился эмоциями от победы над Швецией в матче за третье место на Олимпиаде.

«Думаю, это самое большое достижение в наших карьерах. Это история. Мы запомним это навсегда. Эту медаль будет праздновать вся страна. Не могу представить, что сейчас происходит в Словакии. Я очень счастлив. Будет много поддержки, много сообщений. Все переживали за нас. Мы показали всему миру, на что способна Словакия в хоккее. Войти в тройку лучших невероятно.

Мы проделали отличную работу за последние четыре года, становились лучше с каждым годом. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала ЧМ в Риге. У нас появляются молодые игроки. К примеру, Слафковски забил семь голов. Но есть не только он, на подходе много игроков. Вы скоро их увидите. Эта бронза – не последнее, что мы выиграем.

Как долго будем праздновать? Очень долго. Как бы где-нибудь не потеряться (смеётся). Прогноз на финал? Я буду поддерживать Финляндию, потому что играл там. Эта страна дала мне много приятных впечатлений. Буду чуть больше поддерживать финнов, но с нетерпением жду хорошего хоккея», – передаёт слова Поспишила корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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