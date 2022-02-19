Рэмзи: Слафковски заслуживает быть MVP турнира, не сомневаюсь в этом

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи ппрокомментировал завоевание бронзовых медалей на Олимпиаде-2022.

«Когда берёшь игроков со всей Европы и пытаешься сделать команду, это непросто. Я во многом полагаюсь на тренеров и на капитана команды. Я сказал им, что они могут обыграть всех. Третий период был лучшим периодом за 50 моих лет в хоккее, все поставили всё на кон, чтобы выиграть. Настрой на скамейке и на льду был великолепен.



Я доверял игрокам и верил в них с первого дня. Сказал им, что мы попытаемся выиграть каждый матч. Так не бывает, но мы должны пытаться. Мы почти всех перебрасывали, в каждом матче играли на победу. Это мы пытаемся делать в сборной Словакии. Гривик делал всё для победы – играл в большинстве и меньшинстве, старался до последней минуты, пыхтел изо всех сил. У нас отличная команда – лидеров и тех, кто готов за ними идти, и тех, кто был готов выполнять свою работу.



Слафковски? Он заслуживает быть MVP турнира, не сомневаюсь в этом. Он на пути к тому, чтобы стать великолепным игроком. У него всегда отличное настроение, он хочет играть. Поэтому я ставил его в концовке матчей на меньшинство. Я доверял ему, поставил в ударное звено, и это ему сильно помогло. Не так много людей справляется с давлением так же хорошо, как он. У него отличный склад ума. Роман и Регенда дали жизнь всей команде, они не сдавались, и вся команда не сдавалась. Мы становились лучше по ходу турнира, это часть процесса развития.



Этот матч – в моём топе. Я уехал из дома в 16 лет, а сейчас мне 112 (смеётся). Мы всегда хотим смотреть в будущее. Финны вели 1:0 и играли здорово, но нам был нужен лишь один гол, чтобы добиться большего. Быть частью такой команды – это невероятно, даже несмотря на то, что я не играю. Чувствовать, видеть это, даже когда мы вели 2:0, я не понимал, как шведы могли забить хотя бы один. Ребята блокировали броски, ложились под шайбу.



Мы развиваем молодёжь, тренеры молодёжных команд делают хорошую работу, готовят нам игроков. Теперь у нас есть наследственность, и мы перенесём это дальше, к моим преемникам. Я донёс до них свои идеи, и все в сборной хотят их воплощать.



Как меня встретят в Словакии? Не могу дождаться выйти наружу, это будет здорово. Страна теперь может почувствовать гордость. Я уже получаю сообщения и знаю, как рады люди», – передаёт слова Рэмзи корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.