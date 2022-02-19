Словакия в раздевалке отпраздновала с шампанским бронзовую медаль на Олимпиаде

Сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).



После матча Олимпийский комитет Словакии в «Инстаграме» опубликовал фотографию из раздевалки, где игроки с шампанским празднуют завоевание бронзовых медалей. Эта медаль стала для Словакии первой в истории Олимпиад. Ранее лучший результат словаков был на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году (4-е место).

Отметим, что в сегодняшней встрече дубль оформил 17-летний нападающий Юрай Слафковски, возглавляющий снайперскую гонку.



Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1.