Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брызгалов: это не Олимпиада, а какой-то кошмар. Поскорее бы она уже закончилась

Брызгалов: это не Олимпиада, а какой-то кошмар. Поскорее бы она уже закончилась
Комментарии

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мнением об Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Честное слово, не до Олимпиады. Она меня уже достала, поскорее бы она уже закончилась.

Не Олимпиада, а shit show какое-то. С каждым разом МОК всё хуже и хуже проводит Игры. Смотреть неинтересно, какой-то кошмар, уже устаёшь от этого.

Уже даже не помню, когда последний раз была нормальная Олимпиада, её содрогают постоянные скандалы.

Конечно, была бы НХЛ, я бы смотрел. Скажите честно, я многое потерял оттого, что не смотрю хоккейный турнир?

Вспоминаю, когда я участвовал в Олимпиадах, это были праздники жизни. И соревнования проходили интересно, и рестораны открыты, и люди общались, всё было интересно», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022