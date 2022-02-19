Брызгалов: это не Олимпиада, а какой-то кошмар. Поскорее бы она уже закончилась

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мнением об Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Честное слово, не до Олимпиады. Она меня уже достала, поскорее бы она уже закончилась.



Не Олимпиада, а shit show какое-то. С каждым разом МОК всё хуже и хуже проводит Игры. Смотреть неинтересно, какой-то кошмар, уже устаёшь от этого.



Уже даже не помню, когда последний раз была нормальная Олимпиада, её содрогают постоянные скандалы.



Конечно, была бы НХЛ, я бы смотрел. Скажите честно, я многое потерял оттого, что не смотрю хоккейный турнир?



Вспоминаю, когда я участвовал в Олимпиадах, это были праздники жизни. И соревнования проходили интересно, и рестораны открыты, и люди общались, всё было интересно», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.