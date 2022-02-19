Президент Федерации хоккея Словакии опубликовал видео из победной раздевалки

Президент Федерации хоккея Словакии и самый результативный игрок за всю историю национальной сборной Мирослав Шатан в «Твиттере» опубликовал видео из раздевалки сборной Словакии после завоевания бронзовых медалей на Олимпиаде-2022.
Эта медаль стала для Словакии первой в истории Олимпиад. Ранее лучший результат словаков был на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году (4-е место).
Напомним, сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
Отметим, что в сегодняшней встрече дубль оформил 17-летний нападающий Юрай Слафковски, возглавляющий снайперскую гонку.
Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1.
- 19 февраля 2022
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