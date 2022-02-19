Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент Федерации хоккея Словакии опубликовал видео из победной раздевалки

Президент Федерации хоккея Словакии опубликовал видео из победной раздевалки
Комментарии

Президент Федерации хоккея Словакии и самый результативный игрок за всю историю национальной сборной Мирослав Шатан в «Твиттере» опубликовал видео из раздевалки сборной Словакии после завоевания бронзовых медалей на Олимпиаде-2022.

Эта медаль стала для Словакии первой в истории Олимпиад. Ранее лучший результат словаков был на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году (4-е место).

Напомним, сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Отметим, что в сегодняшней встрече дубль оформил 17-летний нападающий Юрай Слафковски, возглавляющий снайперскую гонку.

Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1.

Новость по теме
Словакия в раздевалке отпраздновала с шампанским бронзовую медаль на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022